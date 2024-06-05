Хидаят Гейдаров тренируется по индивидуальной программе в Губе

Чемпион мира по дзюдо Хидаят Гейдаров (73 кг) тренируется по индивидуальной программе в ходе сборов в Губе.

Как сообщает İdman.biz, он проводит кроссы в горах, повышая свою выносливость. После чемпионата мира в Абу-Даби учебно-тренировочные сборы команды на первых порах носят восстановительный и втягивающий характер.

Ожидается, что непосредственно к контрольным спаррингам Хидаят и его товарищи по сборной перейдут в Пореце (Хорватия), где со следующей недели будет разбит лагерь Европейского Союза дзюдо (EJU).

İdman.biz