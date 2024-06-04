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Герои Кубка Европы - на сборах в Граце

Дзюдо
Новости
4 Июня 2024 15:15
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Герои Кубка Европы - на сборах в Граце

Юниорская команда Азербайджана по дзюдо по завершении Кубка Европы в Граце осталась на сборах в Австрии.

Как сообщает İdman.biz, в этом городе разбит тренировочный лагерь Европейского Союза дзюдо. К нему подключились также дзюдоисты из Японии, Германии, Нидерландов, Грузии и многих других стран.

Спортсмены проводят двухразовые тренировки, а также контрольные спарринги. Сборы продолжаться до 6 июня.

Отметим, что на Кубке Европы наша команда завоевала три золотые и одну бронзовую награду. Победы одержали Сулейман Шукюров (81 кг), Тунджай Шамиль (90 кг) и Кянан Насибов (+100 кг), а Рамазан Ахмедов (+100 кг) примерил бронзу.

İdman.biz

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