Рашад Набиев встретился с чемпионами мира - ФОТО

Президент Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Рашад Набиев встретился с тренерами, медицинским и вспомогательным персоналом, а также спортсменами мужской сборной. На встрече Р.Набиев поздравил команду, особенно Хидаята Гейдарова и Залима Коцоева, с золотыми медалями, завоеванными ими на чемпионате мира, проходившем в Абу-Даби. Он подчеркнул, что получение двух золотых медалей на чемпионате мира является историческим достижением.

Как сообщает Idman.biz, президент ACF отметил, что руководство страны, политика президента Азербайджана Ильхама Алиева в области спорта, внимание и забота, проявленные к спортсменам, сыграли большую и важную роль в достижении этого замечательного результата.

Также он сказал, что поздравления Первого вице-президента Мехрибан Алиевой обоим нашим спортсменам вдохновили их на стремление к новым победам на Олимпийских играх и других соревнованиях.

Набиев выразил благодарность всем, кто способствовал достижению этих замечательных результатов. По его словам, деятельность федерации направлена ​​не только на завоевание медалей, но и на донесение обществу позитивных и полезных посланий. В качестве примера он привел различные кампании, инициированные Федерацией, такие как «Девушкам подходит белое», «Обещаю», «Это правильный путь». Данные инициативы направлены на привитие здорового образа жизни детям, подросткам и молодежи, содействие воспитанию достойного и здорового для общества поколения.

В ходе встречи с тренерским штабом были обсуждены вопросы подготовки к Летним Олимпийским играм, которые пройдут в Париже в 2024 году. Сообщалось, что в рамках заключительного и интенсивного процесса подготовки к Олимпийским играм спортсмены примут участие в тренировочных сборах в Губе, Порече (Хорватия), Баку, а затем в Бенидорме (Испания). Сообщалось, что данные сборы призваны улучшить мастерство и общие результаты спортсменов, обеспечить их высочайший уровень подготовки к предстоящим Олимпийским играм.

В завершение Р.Набиев пожелал успехов национальной сборной на предстоящих летних Олимпийских играх в Париже-2024 и выразил уверенность, что азербайджанские дзюдоисты войдут в число победителей.

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