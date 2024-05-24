Мечты сбываются в Абу-Даби

Чемпионат мира по дзюдо в Абу-Даби стал самым успешным за всю историю сборной Азербайджана. Он подарил нам сразу двух победителей - вслед за Хидаятом Гейдаровым (73 кг) высший титул завоевал и Зелим Коцоев (100 кг). Результат, о котором можно было только мечтать до начала мундиаля, но он стал самой настоящей реальностью.

Как передает İdman.biz, вояж в ОАЭ стал золотым для команды. Ее лидеры показали свой класс, желание и, самое, главное чемпионский настрой. Хидаят Гейдаров (73 кг) сделал то, чего от него ждали все последние годы - с седьмой попытки выиграл, наконец, желаный титул. Как отметил после нго победы советник президента национальной федерации Натик Багиров: «Хидаят доказал, что не просто является первым номером мирового рейтинга, он на самом деле номер один». Действительно, Хидаят утвердился в ранге первого номера во всех смыслах, что особенно важно перед Олимпиадой. В Абу-Даби он показал все свои сильные качества, в том числе и морально-волевые, перевернув ход неудачно складывавшегося финала против Тацуки Ишикары. Эмоции и слезы спортсмена вполне понятны, ведь он стал вторым чемпионом мира по дзюдо в истории Азербайджана. Но не последним в Абу-Даби!

Как тут не вспомнить ЕВРО прошлого года в Монпелье, когда и Гейдаров, и Коцоев поднялись на высшую ступеньку пьедестала. Ситуация вновь повторилась, но уже на мундиале. Как и товарищ по команде, тяжеловес также шел к триумфу через бронзу ЧМ. «У меня набралось уже две бронзы с чемпионата мира, и когда вышел в финал, то был уверен, что свой шанс на золото уже не упущу - пора побеждать», - рассказал после победы Зелим.

Уже с первых схваток он выглядел достаточно уверенно и показал богатый технический арсенал и тактическую выучку. Показательна была победа в четвертьфинале над Николозом Шеразадишвили и в полуфинале над Хорхе Фонсекой, который не смог ничего поделась против грамотно строившего схватку Коцоева. А в финале против Шади Эль-Ханаса нашему дзюдоисту удался бросок на «вадза-ари», а остальное было уже делом техники. Едва сойдя с татами, Зелим отправился к трибунам, где сразу же попал в объятия товарищей по команде, растворившись в этих эмоциях.

Две золота – феноменальный показатель нашей сборной на чемпионате мира. И результат может зарядить на еще большие достижения, учитывая приближение Олимпиады. Очевидно, что Гейдаров и Коцоев оправдывают надежды о они будут нашими джокерами в Париже.

Другие наши дзюдоисты выступили в Абу-Даби ниже своих возможностей. Дальше остальных продвинулся по сетке Туран Байрамов (60 кг), который уступил в четвертьфинале будущему чемпиону Гиоргию Сардалашвили, а в утешительном блоке уступил Ха-Рим Ли (Южная). Тогда как Балабей Агаев провел очень слабый турнир, из-за собственных ошибок проиграв во втором круге Микелю Августо (Бразилия).

Еще одно азербайджано-корейское противостояния было зафиксировано в весе до 66 кг, и тоже не в нашу пользу: во второй схватке Яшар Наджафов уступил Ба-Ул Ану, а Кямран Сулейманов потерпел поражение от египтянина Абдельмагвуда.

Неоднозначная ситуация складывается в весе до 81 кг. Зелим Цкаев неудачно выступил на втором старте подряд: вслед за ранним поражением на чемпионате Европы в Загребе последовал ранний вылет с ЧМ после проигрыша от Антонио Эспозито.

Дебютант чемпионата мира Вугар Талыбов (90 кг) прошел один круг, но ничего не смог сделать против Кристина Парлати. Во многом сказалась разница в росте с итальянцем: тот напоминал скалу, о которую разбивались все попытки Вугара попытаться бросить соперника. Чемпион Европы Эльджан Гаджиев начал с победы над финалистом Олимпиады Эдуардом Триппелем (Германия), но обидным образом уступил Рафаэлю Македо. Ведя с преимуществом в «вадза-ари» в схватке с бразильцев попал на иппон.

В женском зачете Лейла Алиева записала на свой счет одну победу, а Ачелья Топрак прошла два круга прежде чем уступить будущей чемпионке Ми-Ми Хух (Южная Корея). К тому же результат не дал возможности Ачелье выигрвть лицензию, а континентальная квота, на которую она претендовала, перешла на категорию до 52 кг.

Безусловно, результаты требуют анализа. И наверное, во многом на их основании будет окончательно сформирован состав сборной на Олимпиаду. В ряде категорий тренерам предстоит сделать выбор, так что наверняка будет браться в расчет не только борьба на чемпионате мира, но и предыдущих турнирах.

Если же брать исключительно итог Абу-Даби, то спустя 11 лет азербайджанское дзюдо вначале обрело второго чемпиона мира, а затем и третьего. И победа Хидаята и Зелима, безусловно, с олимпийским отливом. Но остальным нашим дзюдоистам, конечно же, необходимо подтягиваться и работать над стабильностью. До Летних Игр осталось всего ничего.



Заки Фейзуллаев, Абу-Даби

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