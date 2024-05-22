Золото Гейдарова стало 25-й медалью Азербайджана на ЧМ

Золотая медаль Хидаята Гейдарова стала 25-й за все время выступления сборной Азербайджана на чемпионатах мира.

Как передает İdman.biz, награда, выигранная нашим спортсменов в Абу-Даби в категории до 73, стала 25-й по счету в хронологии выступления отечественных дзюдоистов на мундиалях. Причем, для самого Гейдарова это уже четвертый пьедестал на ЧМ - до того в его активе было три бронзы.

На сегодняшний день сборная Азербайджана за все время выступления на чемпионатах мира имеет в активе 2 золотые, 6 серебряных и 17 бронзовых наград.

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