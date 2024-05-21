Янош Тардош: "Квалификационный период на Паралимпиаду официально завершен"

«Квалификационный период официально завершен».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил председатель Международной федерации слабовидящих (IBSA) по дзюдо, спортивный комиссар Международной федерации дзюдо и Технический делегат Паралимпиады-2024 в Париже Янош Тардош.

Он отметил, что скоро паралимпийский рейтинг будет обновлен.

«У нас будет четкое представление о списке спортсменов, прошедших квалификацию напрямую. Есть также места для принимающей страны, которые теперь предстоит определить французской команде. Я с нетерпением жду Летних Игр. Япония была мечтой, домом дзюдо, и проведение соревнований в Будокане стало фантастическим опытом. Но я в равной степени воодушевлен Парижем, потому что и французская, и японская команды входят в число величайших стран по дзюдо. Кроме того, соревнования по дзюдо пройдут у подножия Эйфелевой башни. О чем еще можно мечтать?», - отмечает Тардош в интервью сайту Международной федерации дзюдо.

Отметим, что соревнования по дзюдо на Паралимпиаде пройдут 5-7 сентября. В них примет участие и команда Азербайджана.

İdman.biz