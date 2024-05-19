Ильгар Рагимов: "Категории в дзюдо после Паралимпиады снова изменятся"

Президент Международной ассоциации спорта слепых Ильгар Рагимов, находится на своем посту чуть меньше года. Он прибыл в Тбилиси, чтобы принять участие в последнем квалификационном соревновании дзюдоистов-паралимпийцев перед Играми в Париже, и рассказал об оставшихся нескольких месяцах и следующих четырех годах.

Как передает İdman.biz, в интервью сайту Международной федерации дзюдо (IJF) он отметил, что каждый день приближает к Паралимпиаде.

«Комитет IBSA по дзюдо провел отличный цикл после Игр в Токио. У нас произошли существенные изменения в классификации, появились новые классы и новые правила. Я рад, что мы смогли противостоять этим огромным изменениям и добиться результатов. Для нас является большим достижением то, что мы увеличили количество спортсменов категории J1 и у них появился свой собственный дивизион", - подчеркнул Рагимов.

Также он рассказал, о нововведениях после Паралимпиады в Париже.

«Весовые категории снова изменятся. Четыре года всегда пролетают очень быстро, поэтому мы начнем с тестов сразу же после Летних Игр. Также добавим в следующий цикл чемпионат мира среди юниоров, продолжив развитие дзюдо в Африке. В 2027 году у нас также пройдут Всемирные игры IBSA, так что предстоит много работы.

В следующем цикле мы также стремимся улучшить стандарты классификации глаз. У нас очень профессиональные классификаторы, но она субъективна и в ней могут быть ошибки. Мы ведем переговоры с Международным Парилимпийским Комитетом, и в конце этого месяца я отправлюсь в Бонн, чтобы встретиться для обсуждения. Наконец, после Парижа у нас будет новый Меморандум о взаимопонимании между IJF и IBSA, поскольку мы стремимся к прогрессу в развитии паралимпийского дзюдо во всем мире», - подчеркнул Рагимов.

Он выразил уверенность, соревнования по дзюдо на Играх в Париже пройдут на прекрасном уровне.

«Я уверен, что наши дзюдоисты покажут все, на что способны», - добавил Рагимов.

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