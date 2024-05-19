Цифры чемпионата мира: рекорд по странам, восьмой раз Гейдарова, 2000 очков за победу

Сегодня в Абу-Даби начинается чемпионат мира по дзюдо. В течении пяти ближайших дней все внимание любителей этого вида спорта будет приковано к главному преолимпийскому событию.

Сборная Азербайджана будет представлена 11-ю спортсменами, а в преддверии начала мундиаля İdman.biz представляет его интересные цифры.

107

Именно столько стран примут участие на нынешнем ЧМ. Эта цифра несколько превосходит показатель мундиаля прошлого года в Дохе, где выступали сборные из 99-х стран. Теперь же чемпионат разменял сотню.

Причем, что интересно, численность спортсменов почти не изменилась. Если в Катаре боролись 657 атлетов, то сейчас всего на одного больше - 658.

58

Самой многочисленной по составу будет категория до 66 кг, в которой предстоит выступать Яшару Наджафову и Кямрану Сулейманову. В нее заявились 58 участников. Второй по массовости будет категория до 73 кг, рейтинг-фаворитом которой является Хидаят Гейдаров. Тут будет 52 дзюдоиста. А замыкает первую тройку по количеству участников категория до 90 кг, где все внимание будет приковано к Эльджану Гаджиеву и Вугару Талыбову. В ней выступят 50 атлетов.

1

Чемпионат мира впервые проводится в Абу-Даби. Эмираты, конечно же, не могут похвастать богатыми традициями в дзюдо, однако на протяжении долгих лет Абу-Даби принимает турнир «Большого шлема». Так что для любителей «гибкого пути» город является привычной локацией.

ЧМ пройдет в зале «Мубадала Арена». Будет разыграно 14 комплектов наград, а соревнование подведет черту под олимпийским отбором.

800.000

Призовой фонд чемпионата мира по дзюдо составил именно эту цифру - 800.000 евро.

Победители получат по 26.000 евро. Серебро оценивается в 15.000, а бронза в 8.000 евро.

Отдельные отчисления предусмотрены и для тренеров спортсменов.

Также надо отметить, что в последние годы призовой фонд мундиаля неизменно растет.

2000

Такую прибавку к рейтингу получат триумфаторы Абу-Даби. Эти очки станут большим подспорьем для лидеров укрепиться на вершине табели о рангах, а для остальных - также включить рейтинговый форсаж.

Финалистам будет начислено 1400 баллов, бронзовые медалисты получат 1000.

Система достаточно гибкая. Например, попадание в 1/32 финала оценивается в 240 очков, дзюдоистам, ставшим пятыми, пойдет в актив 720 баллов, а седьмым - 520.

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Для Хидаята Гейдарова это будет восьмой чемпионат мира по счету. Он дебютировал в 2015 году в Астане, выступая в категории до 66 кг. Будущий четырехкратный чемпион Европы уступил во второй схватке, но последующие попытки оказались более удачными. Хидаят трижды завоевывал бронзу мундиаля и столько же уступал в малом финале.

Теперь у него есть прекрасная возможность побороться за титул.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz