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Жребий в Анталье брошен: азербайджанские дзюдоисты узнали соперников

Дзюдо
Новости
28 Марта 2024 16:14
Жребий в Анталье брошен: азербайджанские дзюдоисты узнали соперников

В Анталье состоялась жеребьевка стартующего завтра турнира «Большого шлема» по дзюдо.

Как передает İdman.biz, в нем примет участие и команда Азербайджана, которая будет представлена девятью спортсменами. Они узнали соперников по первым схваткам.

Имран Юсифов (60 кг) – Салих Йылдыз (Турция)
Рашад Елкиев (66 кг) – Баибол Саламат Уулу (Кыргызстан)
Руслан Пашаев (66 кг) – Мухаммед Демирель (Турция)
Вусал Галандарзаде (73 кг) – Кейсей Накано (Филиппины)
Рашид Мамедалиев (73 кг) – Марк Христов (Болгария)
Омар Раджабли (81 кг) – Жоао Фернандо (Португалия)
Вугар Талыбов (90 кг) – Александр Сидорик (Нейтральный статус)
Ушанги Кокаури (+100 кг) – Иоаннис Антониу (Кипр)
Джамал Гамзатханов (+100 кг) – Реджеп Эргин (Турция)

İdman.biz

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