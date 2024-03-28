Жребий в Анталье брошен: азербайджанские дзюдоисты узнали соперников

В Анталье состоялась жеребьевка стартующего завтра турнира «Большого шлема» по дзюдо.

Как передает İdman.biz, в нем примет участие и команда Азербайджана, которая будет представлена девятью спортсменами. Они узнали соперников по первым схваткам.

Имран Юсифов (60 кг) – Салих Йылдыз (Турция)

Рашад Елкиев (66 кг) – Баибол Саламат Уулу (Кыргызстан)

Руслан Пашаев (66 кг) – Мухаммед Демирель (Турция)

Вусал Галандарзаде (73 кг) – Кейсей Накано (Филиппины)

Рашид Мамедалиев (73 кг) – Марк Христов (Болгария)

Омар Раджабли (81 кг) – Жоао Фернандо (Португалия)

Вугар Талыбов (90 кг) – Александр Сидорик (Нейтральный статус)

Ушанги Кокаури (+100 кг) – Иоаннис Антониу (Кипр)

Джамал Гамзатханов (+100 кг) – Реджеп Эргин (Турция)

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