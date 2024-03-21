Международная федерация дзюдо - о подготовке сборной Азербайджана - ВИДЕО

Международная федерация дзюдо опубликовала репортаж подготовки сборной Азербайджана в Олимпийском комплексе Гусаров.

Как передает İdman.biz, лидер мирового рейтинга Хидаят Гейдаров (73 кг) рассказал о специфике текущей подготовки.

«Тренировки проходят плодотворно и еще более напряженно. Чувствуется эффект нахождения в горах, это вырабатывает выносливость», - отметил трехкратный чемпион Европы.

Он добавил, что команда находится в прекрасном настроении и готовится к главным стартам сезона.

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