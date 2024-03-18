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Азербайджанские дзюдоисты завершают сборы в Нимбурке

Дзюдо
Новости
18 Марта 2024 15:20
Азербайджанские дзюдоисты завершают сборы в Нимбурке

Команда Азербайджана по дзюдо завершает сборы в Нимбурке (Чехия).

Как передает İdman.biz, в Нимбурке был разбит лагерь Европейского Союза, в котором приняли участие многие команды, включая Франции, Италии, Турции. Наши спортсмены проводили двухразовые тренировки, а также контрольные спарринги с соперниками из-за рубежа.

В сборах приняли участие и двукратные олимпийские чемпионы - Тедди Ринер и Лукаш Крпалек.

Отметим, что ближайшим стартом нашей команды станет турнир «Большого шлема», который пройдет 22-24 марта в Тбилиси.

İdman.biz

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