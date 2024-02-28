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Хидаят Гейдаров - в четверке дзюдоистов с самым высоким рейтингом в мире

Дзюдо
Новости
28 Февраля 2024 13:37
Хидаят Гейдаров - в четверке дзюдоистов с самым высоким рейтингом в мире

Хидаят Гейдаров (73 кг) находится в четверке дзюдоистов с самым высоким рейтингом в мире среди всех весовых категорий.

Как сообщает İdman.biz, в нынешнем олимпийском цикле лидер сборной Азербайджана набрал в общей сложности 6773 очка, которые принесли ему успехи на этапах Мирового тура, а также чемпионатах Европы.

По количеству набранных баллов Гейдаров, являющийся лидеров рейтинга в своем весе, уступает лишь бельгийцу Маттиасу Кассе ( 81 кг, 8107), а также двум представителям Грузии – Илии Суламанидзе (100 кг, 7048) и Луке Майсурадзе (90 кг, 6816).

Отметим, что первым турниром года для Хидаята стал домашний «Большой шлем», на котором он одержал победу, выиграв в финале у таджика Абубакра Шерова.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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