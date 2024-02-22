Признание Рустама Оруджева: "Мое самое большое разочарование..." - ВИДЕО

«Мои проблемы с весом помешали мне продолжить карьеру».

İdman.biz сообщает, что об этом в эфире передачи "İdman Bizdə" заявил бывший дзюдоист сборной Азербайджана Рустам Оруджев.

Спортсмен, завершивший карьеру в прошлом году, признался, что скучает по дзюдо:

"Я скучаю по татами, по выходам на пьедестал почета, даже по похудению. Я до сих пор не забыл атмосферу, которая была во время поединков. Думаю, мог бы продолжить. В 81 кг я бы снова снизил свой вес до 73 кг и получил бы здесь еще и лицензию. Но чувствовал, что возраст неподходящий и я не смогу выступить на Олимпийских играх. Поэтому уступил место молодежи».

Оруджев также вспомнил самый разочаровывающий момент в своей карьере: «​​5-е место на летних Олимпийских играх в Токио-2020 - мое самое большое разочарование. Я помчался за бронзовой медалью. Когда я начал бороться, то сказал, что выиграю и завершу карьеру с медалью. Но все сложилось неудачно. Был очень уставшим. Заразился коронавирусом за 3 месяца до Игр. Не смог полностью восстановиться. И это оказало свое влияние. Я задыхался в каждом поединке, но боролся до конца. У меня тоже были хорошие поединки. Если бы не это, возможно, все было бы по-другому».

Отметим, что Рустам Оруджев завоевал серебряную медаль летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, проходивших в Бразилии.

Эмин Ага

İdman.biz