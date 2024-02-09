Заявка команды Азербайджана на домашний "Большой шлем" увеличилась

Тренерский штаб сборной Азербайджана по дзюдо внес некоторые изменения в первоначальный состав команды на «Большой шлем».
Как сообщает İdman.biz, в первоначальный список были Джамал Гамзатханов (+100 кг), а в женский коллектив также вошли Рамиля Алиева и Шафаг Гамидова (обе 48 кг). Таким образом, состав хозяев татами расширился до 36-ти спортсменов.
Полностью заявка выглядит следующим образом:
Мужская команда
60 кг: Балабей Агаев, Туран Байрамов, Ахмед Юсифов, Назир Талыбов.
66 кг: Яшар Наджафов, Кямран Сулейманов, Рашад Елкиев, Ислам Рагимов.
73 кг: Хидаят Гейдаров, Рашид Мамедалиев, Нурлан Османов, Ибрагим Алиев.
81 кг: Саид Моллаи, Зелим Цкаев, Омар Раджабли.
90 кг: Мурад Фатиев, Эльджан Гаджиев, Вугар Талыбов.
100 кг: Зелим Коцоев, Аждар Багиров.
+ 100 кг: Ушанги Кокаури, Кянан Насибов, Джамал Гамзатханов.
Женская команда
48 кг: Лейла Алиева, Кенуль Алиева, Рамиля Алиева, Шафаг Гамидова.
52 кг: Гюльтадж Мамедалиева, Айдан Велиева, Хадиджа Гадашова.
57 кг: Фидан Ализаде, Ачелья Топрак.
63 кг: Айтадж Гардашханлы.
70 кг: Судаба Агаева, Гюнель Гасанлы.
+78 кг: Нигяр Сулейманова.
Ниджат Закиев
İdman.biz