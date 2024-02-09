9 Февраля 2024
RU

Заявка команды Азербайджана на домашний "Большой шлем" увеличилась

Дзюдо
Новости
9 Февраля 2024 10:14
Заявка команды Азербайджана на домашний "Большой шлем" увеличилась

Тренерский штаб сборной Азербайджана по дзюдо внес некоторые изменения в первоначальный состав команды на «Большой шлем».

Как сообщает İdman.biz, в первоначальный список были Джамал Гамзатханов (+100 кг), а в женский коллектив также вошли Рамиля Алиева и Шафаг Гамидова (обе 48 кг). Таким образом, состав хозяев татами расширился до 36-ти спортсменов.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

Мужская команда

60 кг: Балабей Агаев, Туран Байрамов, Ахмед Юсифов, Назир Талыбов.
66 кг: Яшар Наджафов, Кямран Сулейманов, Рашад Елкиев, Ислам Рагимов.
73 кг: Хидаят Гейдаров, Рашид Мамедалиев, Нурлан Османов, Ибрагим Алиев.
81 кг: Саид Моллаи, Зелим Цкаев, Омар Раджабли.
90 кг: Мурад Фатиев, Эльджан Гаджиев, Вугар Талыбов.
100 кг: Зелим Коцоев, Аждар Багиров.
+ 100 кг: Ушанги Кокаури, Кянан Насибов, Джамал Гамзатханов.

Женская команда

48 кг: Лейла Алиева, Кенуль Алиева, Рамиля Алиева, Шафаг Гамидова.
52 кг: Гюльтадж Мамедалиева, Айдан Велиева, Хадиджа Гадашова.
57 кг: Фидан Ализаде, Ачелья Топрак.
63 кг: Айтадж Гардашханлы.
70 кг: Судаба Агаева, Гюнель Гасанлы.
+78 кг: Нигяр Сулейманова.

Ниджат Закиев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Количество команд-участниц "Большого шлема" в Баку достигло 63-х
10:04
Дзюдо

Количество команд-участниц "Большого шлема" в Баку достигло 63-х

Количество стран-участниц турнира "Большого шлема" по дзюдо, который пройдет в Баку продолжает увеличиваться
Рашад Расуллу: "Эльджан Гаджиев сожалеет о том решении" - ВИДЕО
8 Февраля 16:55
Дзюдо

Рашад Расуллу: "Эльджан Гаджиев сожалеет о том решении" - ВИДЕО

"Если бы это случилось года два назад, как мы советовали, то сейчас бы он смотрелся еще более уверенно"
Ильхама Закиева и Ко ждет Гран-При
8 Февраля 14:00
Дзюдо

Ильхама Закиева и Ко ждет Гран-При

Паралимпийская команда по дзюдо готовится к первому в сезоне турниру
Рашад Расуллу: "Причина, по которой они не могут развить успех - низкий уровень образования тренеров" - ВИДЕО
8 Февраля 11:16
Дзюдо

Рашад Расуллу: "Причина, по которой они не могут развить успех - низкий уровень образования тренеров" - ВИДЕО

"У наших юношей большой потенциал"
Азербайджан назвал состав на домашний турнир "Большого шлема"
8 Февраля 10:14
Дзюдо

Азербайджан назвал состав на домашний турнир "Большого шлема"

Тренерский штаб сборной Азербайджана по дзюдо обнародовал состав на турнир "Большого шлема", который пройдет 16-18 февраля в Баку
Легенда мирового дзюдо выступит в Баку
7 Февраля 17:22
Дзюдо

Легенда мирового дзюдо выступит в Баку

Куба примкнула к командам-участницам турнира «Большого шлема» по дзюдо, который пройдет 16-18 февраля в Баку

Самое читаемое

Чемпионат Европы: наши сборные попали в одну группу с Арменией
6 Февраля 18:32
Баскетбол

Чемпионат Европы: наши сборные попали в одну группу с Арменией

12-21 июля в румынском Питешти пройдут игры чемпионата Европы дивизиона "В" среди юношей до 20 лет
Впервые в истории Азербайджана создана хоккейная команда
7 Февраля 12:17
Хоккей

Впервые в истории Азербайджана создана хоккейная команда

Команда приступила к тренировкам на катке Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева
Лига наций УЕФА: определились соперники нашей сборной
8 Февраля 21:29
Азербайджанский футбол

Лига наций УЕФА: определились соперники нашей сборной

Сегодня состоялась жеребьевка сезона-2024/2025 Лиги наций
Адыль Гусейнзаде номинирован на звание "Тренер года" от Европейской гимнастики
8 Февраля 18:19
Гимнастика

Адыль Гусейнзаде номинирован на звание "Тренер года" от Европейской гимнастики

Главный тренер сборной Азербайджана по тамблингу Адыль Гусейнзаде номинирован на звание "Тренер года" со стороны Европейской гимнастики (EG)