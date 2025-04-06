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Гретцки поздравил Овечкина с историческим рекордом: "Забить 895 — это нечто особенное"

Хоккей
Новости
6 Апреля 2025 23:50
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Гретцки поздравил Овечкина с историческим рекордом: "Забить 895 — это нечто особенное"

На льду арены «Вашингтон Кэпиталз» состоялась торжественная церемония, посвященная новому великому достижению в истории НХЛ — российский нападающий Александр Овечкин забил 895-й гол в регулярных чемпионатах и стал лучшим снайпером всех времён, превзойдя легендарного канадца Уэйна Гретцки.

Как передает İdman.biz, сам Гретцки, присутствовавший на церемонии, произнёс проникновенную речь, в которой выразил искренние слова признания:

«Я из первых рук знаю, как тяжело забить 894. Забить 895 — это нечто особенное. Поздравляю Алекса, его маму с папой, семью, жену и детей. Когда я бил рекорд, мои дети были того же возраста, что его сейчас. Это навевает воспоминания, и я так рад, что два моих сына сегодня тоже здесь».

Канадец отметил важность момента не только для самого Овечкина, но и для всей хоккейной общественности:

«Говорят, рекорды созданы, чтобы их бить, но не уверен, кто забьет больше этого. Это величайшая игра в мире. Хочу поздравить все организации, комиссионера и лигу. И судей, которые делают отличную работу. Спасибо всем».

После этих слов Гретцки подошел к капитану «Вашингтона», пожал ему руку и обнял: «Алекс, я говорил, что первым пожму тебе руку, когда ты побьешь рекорд».

Обратился Гретцки и к владельцу клуба Теду Леонсису, с улыбкой напомнив, как его самого наградили после рекорда:

«Поздравления владельцу «Вашингтона». Когда я побил рекорд, мне подарили «Роллс Ройс», так что тебе сегодня предстоит работа».

Александр Овечкин стал первым хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось достичь отметки в 895 голов в регулярных сезонах, и теперь официально является самым результативным игроком лиги.

İdman.biz

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