Объявлено время матча "Карабах" - "Азерйол"

Объявлено расписание очередных игр чемпионата Азербайджана по гандболу.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации гандбола Азербайджана.

12 апреля состоятся три матча за I-IV места в финальном этапе. В 13:00 на площадку AHF Arena выйдут женские команды «Спортивная Академия» и «Кюр».

Матч «Карабах» - «Азерйол» начнется в 15:00.

В 17:00 состоится матч лидеров мужского чемпионата - «Баку» - «Кюр».

Еще две игры пройдут в мужском чемпионате по гандболу 13 апреля. Сначала «Динамо», борющееся за V-VI места, встретится с «Тахсилом». Матч, который пройдет на AHF Arena, начнется в 12:00. В 14:00 встретятся команды «Гянджлярбирлийи» и «Спортивная Академия».

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