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"Баку" и "Азерйол" победили

Гандбол
Новости
5 Апреля 2025 17:02
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"Баку" и "Азерйол" победили

Сегодня стартовал очередной тур финального этапа чемпионата Азербайджана по гандболу.

Как сообщает İdman.biz, в первом матче игрового дня по гандболу среди мужских команд за I-IV места встретились «Азерйол» и «Баку».

Игра, состоявшаяся на AHF Arena, завершилась победой «Баку» со счетом 27:21.

Женская гандбольная команда «Азерйол» подвергла «Спортивную академию» серьезному испытанию. Матч, состоявшийся на AHF Arena, ожидаемо запомнился преимуществом номинальных хозяев поля. В итоге игра завершилась победой «Азерйола» со счетом 37:22.

İdman.biz

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