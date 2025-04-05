"Баку" и "Азерйол" победили

Сегодня стартовал очередной тур финального этапа чемпионата Азербайджана по гандболу.

Как сообщает İdman.biz, в первом матче игрового дня по гандболу среди мужских команд за I-IV места встретились «Азерйол» и «Баку».

Игра, состоявшаяся на AHF Arena, завершилась победой «Баку» со счетом 27:21.

Женская гандбольная команда «Азерйол» подвергла «Спортивную академию» серьезному испытанию. Матч, состоявшийся на AHF Arena, ожидаемо запомнился преимуществом номинальных хозяев поля. В итоге игра завершилась победой «Азерйола» со счетом 37:22.

İdman.biz