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"Карабах" победил

Гандбол
Новости
1 Февраля 2025 18:24
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"Карабах" победил

Продолжается финальный этап чемпионата Азербайджана по гандболу.

İdman.biz сообщает, что сегодня состялось еще три матча.

«Карабах», борющийся за 1-4 места в соревнованиях по гандболу среди мужчин, в напряженном матче одержал победу над «Баку» со счетом 26:24.

«Техсил» и «Динамо», претендующие на пятое место, не смогли выявить победителя - 31:31.

Также состоялась игра чемпионата Азербайджана по гандболу среди женщин. Борясь за пятое место, «Баку» в этом туре одержал победу над «Гянджляр Бирлийи» со счетом 40:30.

İdman.biz

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