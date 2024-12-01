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"Кюр" против исландского клуба

Гандбол
Новости
1 Декабря 2024 10:18
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"Кюр" против исландского клуба

Мужская гандбольная команда «Кюр» сегодня примет участие в очередном матче Кубка Европы.

İdman.biz сообщает, что наш представитель, выступающий в Кубке Европы, проведет ответный матч третьего этапа.

«Кюр» на своей площадке встретится с исландским клубом «Хаукар». Игра, как и накануне, пройдет в Олимпийском спортивно-образовательном центре «Кюр». Хозяином на этот раз будет мингячевирский клуб, который в первом матче считался гостем.

Отметим, что игра начнется в 17:00.

Кубок Европы
Третий этап, ответная игра
1 декабря
17:00. «Кур» (Азербайджан) – «Хаукар» (Исландия)
Судьи: Дориан Сырбу, Виктор Сердюк (оба Молдова)
Олимпийский спортивно-образовательный центр «Кюр»
Первая игра – 25:30.

İdman.biz

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