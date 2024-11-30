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"Кюр" сыграет с исландским клубом

Гандбол
Новости
30 Ноября 2024 10:44
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"Кюр" сыграет с исландским клубом

Мужская гандбольная команда «Кюр» сегодня примет участие в очередном еврокубковом матче.

İdman.biz сообщает, что наш представитель, выступающий в Кубке Европы, проведет первый матч 3-го этапа.

«Кюр» встретится с исландским клубом «Хаукар». В матче, который пройдет в Олимпийском спортивно-образовательном центре «Кюр», соперник будет считаться хозяином площадки. Согласно договоренности между командами, оба матча пройдут в нашей стране.

Отметим, что завтра хозяином площадки будет «Кюр». Игра начнется в 17:00.

Кубок Европы
Этап 3, первая игра
30 ноября
17:00. «Хаукар» (Исландия) – «Кюр» (Азербайджан)
Судьи: Дориан Сырбу, Виктор Сердюк (оба Молдова)
Олимпийский спортивно-образовательный центр «Кюр»

İdman.biz

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