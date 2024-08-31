Определились финалисты международного турнира по гандболу

Продолжается международный турнир по женскому гандболу, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, в четвертый день соревнований, организованных Федерацией гандбола Азербайджана, состоялись три игры.

Сначала встретились последние из группы «Кюр» и «Алатау Арулары» (Казахстан). Победивший представитель Мингячевира занял 5-е место.

Затем состоялся полуфинальный этап. После победы над «Астаной» (Казахстан) сборная Узбекистана вышла в финал.

В последнем матче дня встретились наши представители - «Карабах» и «Азерйол». Последний завоевал право сыграть в решающем матче.

31 августа

За 5-е место

12:00 «Кюр» (Азербайджан) – «Алатау Арулары» (Казахстан) – 34:27

Полуфинал

14:00. «Астана» (Казахстан) – сборная Узбекистана – 35:36

16:00. «Карабах» (Азербайджан) – «Азерйол» (Азербайджан) – 20:30

Отметим, что турнир завершится завтра. В финале «Азерйол» встретится со сборной Узбекистана, «Карабах» сыграет с «Астаной» в матче за 3-е место.

İdman.biz