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5 азербайджанских клубов в еврокубках

Гандбол
Новости
10 Июля 2024 11:49
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5 азербайджанских клубов в еврокубках

Объявлен список всех участников еврокубков по гандболу сезона 2024/25.

Как сообщает İdman.biz, в континентальных кубках Азербайджан будут представлять 5 команд.

Все наши представители будут выступать в еврокубках. «Кюр» и «Баку» будут играть в мужском турнире, «Карабах», «Кюр» и «Азерйол» - в женском.

Жеребьевка еврокубков состоится 16 июля. Наши команды начнут соревнования со 2-го этапа. В мужском турнире этот тур пройдет 19-20 и 26-27 октября, а в женском - 5-6 и 12-13 октября.

Отметим, что в еврокубках выступят 63 мужские и 64 женские команды.

İdman.biz

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