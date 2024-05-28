Салех Мамедов встретился с главой Европейской федерации гандбола

Президент Федерации гандбола Азербайджана, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов посетил Австрию.

Как сообщает İdman.biz, он встретился в Вене с президентом Европейской федерации гандбола Михаэлем Видерером.

На встрече, состоявшейся в головном офисе Европейской федерации гандбола, состоялся обмен мнениями о развитии гандбола в Азербайджане, последних работах, организации международных соревнований в нашей стране в ближайшем будущем и других вопросах.

Михаэль Видерер поблагодарил Азербайджан за организацию в прошлом году в Баку чемпионата Европы среди 17-летних девушек на высоком уровне.

İdman.biz