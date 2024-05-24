Чемпион Азербайджана проиграл в четвертьфинале кубка страны

Стартовала 1/4 финала XXX Кубка Азербайджана по гандболу.

Как сообщает İdman.biz, в первый день игр на «AHF Arena» встретились команды «Кюр» и «Азерйол».

Встреча чемпиона страны и бронзового призера кубка обещала напряженную и интересную борьбу. «Азерйолу», лучше начавшему игру, удалось выйти вперед благодаря результативным атакам. Попытка «Кюра» создать баланс не увенчалась успехом. Команда Видади Алиева, хорошо игравшая в защите, ушла на перерыв с разницей в 5 очков - 15:10.

Мингячевирские гандболисты, начавшие второй тайм острыми атаками, по ходу матча сумели сократить разницу до двух мячей, но собравшийся вскоре "Азерйол" вновь перехватил инициативу, и разница в счете опять увеличилась. Хотя настойчивость «Кюра» вселяла к концу игры некоторую надежду у болельщиков, дисциплинированный представитель столицы не позволил сопернику сократить разницу более чем на 3 мяча. Таким образом, победив со счетом 30:27, «Азерйол» вышел в полуфинал кубка страны.

В другой встрече первого игрового дня встретились женские команды «Баку» и «Спортивная Академия». «Студенты» победили со счетом 32:21.

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