"Мы хорошо сконцентрировались на матче в Баку"

«У нас было немного времени на подготовку к игре с Азербайджаном. Но, несмотря на это, нам удалось набрать очки».

Как сообщает Idman.biz, об этом заявила гандболистка сборной Северной Македонии Йована Киприановска.

22-летняя нападающая высказала свое мнение о матче против команды Азербайджана в Баку в рамках отборочного турнира ЕВРО-2024: "Мы смогли хорошо сконцентрироваться. Возможно, у нас были проблемы в начале встречи. Но мы взяли игру под свой контроль. Я очень рад этой победе. Потому что она вывела нас на чемпионат Европы. Это большое достижение для нашей страны, нашей команды и меня. Мы движемся вперед шаг за шагом. Надеюсь, что мы прибавим до начала финального этапа».

Отметим, что Северная Македония одержали победу в Баку со счетом 37:22 и обеспечили себе второе место в группе и квалификацию на ЕВРО-2024.

İdman.biz