Гимнастки из Мингячевира на сборах в Баку - ФОТО

Федерация гимнастики Азербайджана продолжает реализацию проекта по развитию художественной гимнастики в регионах. Она предусматривает не только выезды в районы специалистов из Баку и организацию мастер-классов, но и приглашение перспективных спортсменок из различных уголков страны на сборы в столицу.

Как сообщает İdman.biz, в эти дни на Национальной арене гимнастики начали сборы юные грации из Мингячевира, представляющие Спортивно-Образовательный центр «Кюр» и клуб «Гадироглу».

Тренер отделения по художественной гимнастике на базе «Кюр» Айгюль Бабашова отметила, что секция функционирует с 2014 года. «В прошлом году мы уже были на сборах на Национальной арене гимнастики, это наш второй визит. В течении недели спортсменки будут тренироваться в Баку, набираться опыта и мастерства. Здесь находятся 10 граций, самой младшей из которых 6 лет. Девочки будут оттачивать элементы, работать с предметами, и думаю, что в такой чудесной атмосфере, подготовка будет спорится. Надеюсь, что гимнастки проявят себя на внутренних и международных соревнованиях», - подчеркнула Бабашова.

Вместе с тем, тренер клуба «Гадироглу» Фидан Ахмедова сообщила, что для ее гимнасток это также второй визит на арену. «На сей раз мы взяли на сборы 5 юных спортсменок. Наш клуб функционирует с 2020 года, мы принимаем в секцию девочек с четырех лет», - заметила Ахмедова.

Тренера также поблагодарили национальную федерацию за создание всех условий для полноценных сборов на Национальной арене гимнастики.

Отметим, что на прошлой неделе тренировки в Баку провели грации из Гянджи, Масаллы и Лянкярани.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz