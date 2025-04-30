30 Апреля 2025
RU

Победитель Кубка мира выступит на чемпионате Европы

Гимнастика
Новости
30 Апреля 2025 12:51
8
Победитель Кубка мира выступит на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по спортивной гимнастике определилась с составом на чемпионат Европы (ЧЕ), который пройдет 26-31 мая в Лейпциге (Германия).

Как передает İdman.biz, в него вошли победитель общего зачета Кубка мира в упражнении на кольцах, прошлогодний серебряный призер чемпионата Европы Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде, Мансум Сафаров, Мурад Агарзаев и Дениз Алиева.

Всего в ЧЕ примут участие спортсмены из 37-ми стран. В мужском зачете выступят 165 участников, а в женском - 136 спортсменок.

Впервые будут разыграны медали в смешанном командном турнире, вошедшем в программу Олимпиады-2028.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Участницы бакинского Кубка Европы начали подиумные тренировки
12:12
Гимнастика

Участницы бакинского Кубка Европы начали подиумные тренировки

В соревнованиях примут участие спортсменки из 25-ти стран
Онофрийчук вернется в Баку в статусе лидера Кубка мира
29 Апреля 16:09
Гимнастика

Онофрийчук вернется в Баку в статусе лидера Кубка мира

Она занимает первое место в серии в многоборье, имея в активе 95 баллов
EG о Кубке Европы в Баку: "С нетерпением ждем впечатляющих выступлений"
29 Апреля 10:29
Гимнастика

EG о Кубке Европы в Баку: "С нетерпением ждем впечатляющих выступлений"

Соревнования соберут 175 спортсменок из 25-ти стран
Никита Симонов стал победителем общего зачета Кубка мира
28 Апреля 22:20
Гимнастика

Никита Симонов стал победителем общего зачета Кубка мира

Азербайджанский гимнаст стал лучшим в упражнениях на кольцах
Программа бакинского Кубка Европы определена
28 Апреля 17:15
Гимнастика

Программа бакинского Кубка Европы определена

По итогам квалификации многоборья 16 гимнасток, которые попадут в финал абсолютного первенства, проведут так называемый Cross Battles - раунды на выбывание
Определились даты чемпионата Азербайджана
28 Апреля 10:52
Гимнастика

Определились даты чемпионата Азербайджана

Первенство пройдет в различных возрастных категориях

Самое читаемое

Почему Гурбан Гурбанов не пожал руку Бахлула Мустафазаде? - ВИДЕО
28 Апреля 12:52
Азербайджанский футбол

Почему Гурбан Гурбанов не пожал руку Бахлула Мустафазаде? - ВИДЕО

Руководитель пресс-службы агдамского клуба прояснил ситуацию
Пять медалей, возвращение чемпиона, новые герои, судейство: чем запомнился чемпионат Европы
28 Апреля 14:11
Дзюдо

Пять медалей, возвращение чемпиона, новые герои, судейство: чем запомнился чемпионат Европы

Несмотря на отсутствие золотых медалей, вояж получился плодотворным
Кто вы, мистер Слот? Как преемник Клоппа бесшумно сделал "Ливерпуль" чемпионом
28 Апреля 11:30
Мировой футбол

Кто вы, мистер Слот? Как преемник Клоппа бесшумно сделал "Ливерпуль" чемпионом

Не потерял наследие и даже улучшил его
Яркое шоу на Кубке Азербайджана по бодибилдингу
28 Апреля 12:20
Другие

Яркое шоу на Кубке Азербайджана по бодибилдингу

По традиции, соревнование получилось ярким и запоминающимся и задало новые высокие стандарты