Победитель Кубка мира выступит на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по спортивной гимнастике определилась с составом на чемпионат Европы (ЧЕ), который пройдет 26-31 мая в Лейпциге (Германия).

Как передает İdman.biz, в него вошли победитель общего зачета Кубка мира в упражнении на кольцах, прошлогодний серебряный призер чемпионата Европы Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде, Мансум Сафаров, Мурад Агарзаев и Дениз Алиева.

Всего в ЧЕ примут участие спортсмены из 37-ми стран. В мужском зачете выступят 165 участников, а в женском - 136 спортсменок.

Впервые будут разыграны медали в смешанном командном турнире, вошедшем в программу Олимпиады-2028.

İdman.biz