Лидер общего зачета Кубка мира выступит в Дохе

Завтра в Дохе начнется заключительный этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

Как передает İdman.biz, в ранге лидера общего зачета серии в упражнении на кольцах выступит Никита Симонов. Гимнаст сборной Азербайджана имеет в активе 105 баллов. 30 очков принесла ему победа в Баку, а по 25 баллов - серебро в немецком Котбусе, хорватском Осиеке и Анталье.

Таким образом, Симонов поднимался на пьедестал на всех прошедших с начала года рейтинговых турнирах и близок к тому, чтобы одержать победу во всей серии.

Также в Дохе выступит и Расул Ахмедзаде. Он заявлен в вольных упражнениях, коне, параллельных брусьях и на перекладине.

İdman.biz