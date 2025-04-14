Симонов укрепил лидерство в общем зачете Кубка мира

Никита Симонов еще больше укрепился в статусе лидера серии Кубков мира по спортивной гимнастике в упражнении на кольцах.

Как передает İdman.biz, азербайджанский спортсмен после четырех этапов уверенно идет на первом месте в общем зачете серии на своем коронном снаряде. Он имеет в активе 105 баллов. 30 очков принесла ему победа в Баку, а по 25 баллов - серебро в немецком Котбусе, хорватском Осиеке и Анталье.

Таким образом, Симонов поднимался на пьедестал на всех прошедших с начала года рейтинговых турнирах.

İdman.biz