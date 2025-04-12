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День финала Кубка мира для Симонова

Гимнастика
Новости
12 Апреля 2025 10:21
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День финала Кубка мира для Симонова

Сегодня на Кубке мира по спортивной гимнастике в Осиеке (Хорватия) состоятся финалы.

Как передает İdman.biz, спортсмен сборной Азербайджана Никита Симонов выступит в финале своего коронного упражнения - на кольцах. В квалификации лидер общего зачета Кубка мира показал четвертый результат.

Отметим, что в текущем году Симонов победил на этапе Кубка мира в Баку, а также завоевал серебро в немецком Котбусе и Анталье.

Кубок мира в Осиеке является четвертым этапом текущей серии, где спортсмены показывают свое мастерство на отдельных снарядах.

İdman.biz

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