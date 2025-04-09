Рожерио Валерио: "На коллоквиуме в Баку федерации представили много разных точек зрения"

«Социальное влияние «Гимнастики для всех» стало главной темой обсуждения на ежегодном коллоквиуме FIG в Баку».

Как сообщает İdman.biz, об этом пишет Международная федерация гимнастики, посвятившая статью важному мероприятию, прошедшему в нашей столице.

41 национальная федерация со всего мирового сообщества «Гимнастика для всех» (GFA) собралась на коллоквиуме, который включал в себя три дня презентаций и обсуждений.

«Влияние спорта особенно было заметно во второй и третий дни, когда различные федерации представили делегатам несколько увлекательных и вдохновляющих примеров того, как GFA влияет на жизни людей всех возрастов, способностей и происхождения. Два особенно ярких примера были получены от групп GFA в общине аборигенов в Австралии и среди женщин, проходящих лечение от рака в Бразилии», - сообщает FIG.

А вот что отметил по этому поводу президент Комитета FIG «Гимнастики для всех» Рожерио Валерио: «Было так много разных примеров, и это всего лишь два. Федерации представили так много разных точек зрения, и мы были благодарны услышать их все».

Возможность делиться знаниями и учиться у других является главной целью коллоквиума, что также нашло отражение в заключительном мероприятии — серии сессий «GFA по всему миру», которые предоставили странам площадку для представления как своих последних мероприятий, так и предстоящих проектов.

Как отметил Валерио, именно в ходе таких бесед возникают возможности для будущего сотрудничества. «Федерации осознали важность дискуссий и возможностей сетевого взаимодействия», - сказал он.

Среди делегатов в Баку были представители Фиджи, Турции и Кении, которые впервые присутствовали на коллоквиуме.

В первый день мероприятия выступил президент Европейской федерации гимнастики Фарид Гаибов, который обратился с приветственной речью в качестве министра спорта и молодежи Азербайджана.

Между тем, поскольку это был первый коллоквиум, проводимый под патронажем ЮНЕСКО, на нем присутствовал Сеймур Фаталиев, генеральный секретарь национальной комиссии ЮНЕСКО в Азербайджане, который рассказал о важности этого нового партнерства и надеждах на более тесное сотрудничество.

Также в повестку дня первого дня вошли июльский World Gym for Life Challenge в Лиссабоне (Португалия) и разъяснение обновлений, внесенных в GfAManual. Валерио объяснил: «На прошлогоднем коллоквиуме комитет попросил делегатов представить свои предложения о том, как его модернизировать и сделать более удобным для пользователей. Они остались довольны результатами и одобрили новый подход, что стало важным шагом».

Другими темами для обсуждения стали устойчивое развитие и включение GfA в учебные программы университетов - ключевые темы коллоквиумов 2023 и 2024 годов соответственно — и делегаты услышали о последующих событиях в обеих областях.

«У нас были федерации, в которых есть по крайней мере один университет, включающий гимнастику в свою учебную программу, в то время как другие рассказали нам, как с тех пор были инициированы исследования», - добавил Валерио.

Наконец, для Комитета GfA это был первый коллоквиум в цикле 2025–2028 гг., и он включал возможность увидеть, как развивается гимнастика в Азербайджане, во время посещения Национальной академии спорта в Баку», - резюмирует FIG.

İdman.biz