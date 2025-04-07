Симонов и Ко отправляются на Кубок мира

На этой неделе продолжится серия Кубка мира по спортивной гимнастике.

Как передает İdman.biz, ближайшей остановкой команды Азербайджана будет хорватский Осиек, где 10-13 апреля состоится третий этап Кубка мира.

В состав вошли лидер общего зачета на кольцах Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде и Дениз Алиева.

Что касается заявленных снарядов, то Симонов продемонстрирует мастерство на кольцах, Тихонов заявлен на коне, брусьях и перекладине, а Ахмедзаде выступит на параллельных брусьях, коне и в вольных упражнениях.

В женском зачете Дениз Алиева пройдет все виды программы - бревно, разновысокие брусья, опорный прыжок и вольные упражнения.

На Кубке мира в Осиеке, как и на предыдущих этапах, участники будут соревноваться исключительно в отдельных видах.

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