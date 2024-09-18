Фарид Гаибов: "Такие встречи говорят о прогрессе и процветающем будущем европейской гимнастики"

Президент Европейской гимнастики (EG) Фарид Гаибов рассказал о значимых событиях прошедшего месяца.

Как сообщает İdman.biz, он поведал о них в традиционной рубрике «Записки президента», на сайте возглавляемой им организации. Особое внимание в ней было уделено Олимпиаде.

«Олимпийское волнение продолжилось в августе для ряда спортивных дисциплин. Из искр, исходящих от Арены Порт-де-ла-Шапель, было очевидно, что представители самой элегантной гимнастической дисциплины - художественной гимнастики - боролись за то, чтобы воплотить свои мечты в реальность.

Упорство, сила воли, невероятное сотрудничество и страсть к совершенству… Да, в основном эти слова характеризуют олимпийские соревнования по художественной гимнастике, где из 6 медалей 5 были завоеваны европейскими спортсменками. Красота Олимпийских игр заключается в важности каждого выступления, независимо от того, квалификация это или финал. После соревнований по мужской и женской спортивной гимнастике и прыжкам на батуте, квалификация и финал соревнований по художественной гимнастике были одинаково интересны для зрителей, заполнивших арену вместимостью 7000 человек», - подчеркнул.

Также Ф.Гаибов коснулся и пересмотра оценок, имевших место в соревнованиях по женской спортивной гимнастике в вольных упражнениях.

«Помимо переполняющих позитивных эмоций, были обстоятельства, о которых, к сожалению, следует упомянуть. Изменение счета в вольных упражнениях по женской спортивной гимнастике и его последующее восстановление Специальным отделением Спортивного арбитражного суда, безусловно, задели чувства не только гимнасток, но и их тренеров и всего окружения. Олимпийские игры проводятся каждые четыре года. Это означает, что все спортсмены проходят долгий путь, прежде чем они принимают участие в них. Все люди, вовлеченные в процесс судейства, должны быть крайне осторожны в своих решениях, чтобы избежать подобных ситуаций. Мы никогда не должны забывать, что наши главные действующие лица - гимнастки, и их благополучие всегда является приоритетом», - подчеркнул Гаибов.

Он также рассказал о том, что в начале месяца EG провела встречу с европейскими федерациями гимнастики, чтобы обсудить предстоящий конгресс Международной федерации (FIG).

«У нас была возможность услышать кандидатов от европейских гимнасток и услышать мнения наших аффилированных федераций. Было приятно видеть позитивную атмосферу среди друзей, что свидетельствует о нашем союзе и здоровой среде совместных усилий. Такие встречи говорят о прогрессивном развитии и процветающем будущем гимнастики», - подчеркивает Ф.Гаибов.

Также состоялось заседание Президентского совета и Исполкома, на котором продолжилось обсуждение реализации стратегии организации.

«Мы обсудили достигнутые в этом году цели, поставили задачи на ближайшее будущее, которые мы запланировали для развития гимнастики, и преобразования, которые могли бы улучшить чемпионатов Европы на благо наших федераций и наших гимнастов», - отметил глава ЕG.

Он также добавил, что в этом месяце большие соревнования пройдут в неолимпийских видах гимнастики.

«Нас ждут чемпионаты мира по акробатике и аэробике. Желаю удачи спортсменам, тренерам и всем, кто участвует в организации соревнований», - заключил Ф.Гаибов.

İdman.biz