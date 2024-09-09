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Пять ЧМ за три года в художественной гимнастике

Гимнастика
Новости
9 Сентября 2024 13:59
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Пять ЧМ за три года в художественной гимнастике

Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала список чемпионатов мира по художественной гимнастике в различных возрастах на ближайшие три года.

Как передает İdman.biz, в следующем году пройдут два ЧМ. 18-22 июня София (Болгария) примет мировое первенство среди юниорок, а 20-24 августа в Рио-де-Жанейро состоится чемпионат мира среди сеньорок.

В 2026-м мундиаль состоится во Франфурте (Германия) 12-16 августа, а в 2027 году вновь пройдут два ЧМ.

Юниорский доверен Бухаресту (Румыния), а главный старт сезона примет Баку 15-19 сентября.

İdman.biz

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