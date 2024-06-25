Определилась программа первенства Азербайджана - ФОТО

Определилась программа 29-го первенства Азербайджана по художественной гимнастике, которое состоится 28-29 июня в Олимпийском комплексе Тертера.

Как передает İdman.biz, откроют соревнования дети 2014-2016 годов рождения, а затем в борьбу вступят кадетки. В вечерней части программы выступят юниорки и команды по групповым упражнениям.

На следующий день, 29 июня, дети, кадетки, юниорки и группы вновь выступят с упражнениями.

Всего в первенстве примут участие 130 гимнасток из клуба Гянджи, Школы гимнастики олимпийского резерва, Республиканской комплексной спортивной школы, клубов «Оджаг Спорт», «Грация», центра «Кюр», Олимпийского комплекса Шагана и Ширвана, культурного центра «Зира» и Дома молодежи Шамкира.

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