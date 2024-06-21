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"Это был первый мой чемпионат страны, и сразу победный!"

Гимнастика
Новости
21 Июня 2024 13:37
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"Это был первый мой чемпионат страны, и сразу победный!"

«Я рада, что смогла победить в своем первом чемпионате Азербайджана».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила Дилара Алиева, выигравшая национальное первенство по аэробике в Нефтчале.

Спортсменка отметила, что хорошо подготовилась к чемпионату.

«Рада, что смогла показать всю запланированную программу. Соревнование прошло достаточно интересно, для меня оно стало проверкой перед последующими международными стартами», - заметила Гурбанова.

Она добавила, что впереди команду ждет турнир в Болгарии, а в сентябре чемпионат мира в Италии.

«Будем продолжать подготовку, хочется успешно выступить на важнейшем старте года», - подчеркнула Гурбанова.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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