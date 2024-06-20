Агамирова начнет Олимпиаду десятой, группа - второй

Определился порядок выступления азербайджанских гимнасток на Олимпиаде в Париже.

Как передает İdman.biz, соревнования среди «художниц» пройдут 8-10 августа. У личниц Зохра Агамирова выйдет на ковер десятой. Она начнет многоборье упражнением с мячом. Затем исполнит обруч, ленту, а завершит абсолютное первенство упражнением с булавами.

Команда по групповым упражнениям в составе Зейнаб Гумметовой, Елизаветы Лузан, Гюллю Агаларзаде, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой и Камиллы Алиевой начнет выступление на Олимпиаде второй вслед за Китаем. Вначале группа покажет упражнение с пятью обручами, а затем с тремя лентами и двумя мячами.

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