Азербайджанские акробаты выиграли Кубок мира - ФОТО

Азербайджанская смешанная пара Агасиф Рагимов - Разия Сеидли стали победителями Кубка мира по акробатике в Ржешове (Польша).

Как передает İdman.biz, первое место позволило нашим спортсменам выиграть все серию Кубка мира.

Также в Польше бронзовые медали завоевал мужской дуэт Даниэль Аббасов - Мурад Рафиев, а также мужская группа в составе Абдуллы Эль-Мешаихи, Расула Сеидли и Сеймура Джафарова.

Параллельно с Кубком мира проходил и международный турнир, где в зачете участниц 12-18 летсеребряные награды выиграла женская группа в составе Дианы Мамедовой, Сафии Бабаевой и Фирузы Гасымзаде

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