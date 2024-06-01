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Мариана Василева: "Гимнастика для всех" активно развивается в регионах" - ФОТО

Гимнастика
Новости
1 Июня 2024 18:07
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Мариана Василева: "Гимнастика для всех" активно развивается в регионах" - ФОТО

На Приморском бульваре прошла церемония открытия 2-го международного “Challenge” по «Гимнастике для всех».

Как сообщает İdman.biz, с приветственным словом выступила президент федерации бадминтона Камеруна, вице-президента Национального Олимпийского и Спортивного Комитета этой страны Одетт Ассамбе Энгулу.

«Рада приветствовать всех на таком замечательном форуме. Прежде всего, это праздник дружбы и я хочу пожелать удачи всем участникам», - отметила Энгулу.

Далее выступила заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева. Она подчеркнула, что популярность международного “Challenge” по «Гимнастике для всех» растет.

«На этот раз в Баку приехали команды из четырех стран, а участников около тысячи. Эта дисциплина развивается в регионах, здесь представлены команды из 28-ми районов. Поздравляю национальную федерацию с прекрасным мероприятием. Также хотела бы поздравить с Международным днем защиты детей. Объявляю фестиваль открытым!», - сказала М.Василева.

В мероприятии, который объединит всех людей независимо от возраста и уровня физической подготовки, принимают участие приблизительно 60 команд и около 800-а участников из разных регионов Азербайджана, а также зарубежных стран.

Они выступают в двух возрастных категориях - в возрасте до 50-и лет и старше. Цель мероприятия – доказать, что гимнастика является не просто спортом, но и примером здорового образа жизни, а также вид развлечения.

В рамках фестиваля проходят мастер-классы, шествие команд и различные развлекательные программы.

İdman.biz

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