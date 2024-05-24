Австралийская гимнастка, тренирующаяся в Баку, завоевала путевку на Олимпиаду

Пополнился состав участниц Олимпиады в программе по художественной гимнастике.

Как передает İdman.biz, по итогам олимпийской квалификации Океании путевку завоевала Александра Кирои-Богатырева. Грация, на протяжении трех лет тренирующаяся в Баку, заняла первое место в отборе, выиграв единственную квоту. Отметим, что Азербайджан в индивидуальном зачете на Олимпиаде будет представлен Зохрой Агамировой, а команда по групповым упражнениям начнет борьбу за вакансию в Париж завтра на чемпионате Европы в Будапеште.

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