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Красота европейских граций в Будапеште. На кону - лицензия

Гимнастика
Аналитика
22 Мая 2024 09:00
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Красота европейских граций в Будапеште. На кону - лицензия

Сегодня в Будапеште начинается чемпионат Европы по художественной гимнастике. Столица Венгрии перехватила эстафету у Баку, принимавший главный континентальный старт прошлого года. На ЧЕ будут разыграны не только медали, но и заключительные олимпийские лицензии.

Как сообщает İdman.biz, формат чемпионата из года в год чередуется. Оно касается и выступлений юниорок: если в прошлом сезоне соревновались лишь группы, то в этом свое мастерство покажут личницы. Собственно, именно они и откроют чемпионат. Азербайджанские грации Говхар Ибрагимова, Шамс Агагусейнова, Илаха Бахадырова и Фидан Гурбанлы не только исполнят упражнения в отдельных видах в борьбе за выход в финалы. Из их выступлений в квалификации сложится картина результатов командного первенства.

В дальнейшем в борьбу вступят сеньорки и состав будет поистине звездным. София Раффаэли, Боряна Калейн, Дарья Варфоломеев, Дарья Атаманов, наконец, Зохра Агамирова. Азербайджанская гимнастка, выигравшая в прошлом году свою первую медаль на ЧЕ (бронзу с мячом), может рассчитывать, как минимум, на выход в несколько финалов, включая и абсолютное первенство. На Кубке мира и Кубке Европы в Баку она обкатывала программу с прицелом на Летние Игры и чемпионат Европы - еще одна возможность вновь показать себя. Также в Будапеште свое мастерство покажут Камилла Сеидзаде и Илона Зейналова, уже имеющие опыт выступления на больших стартах.

Но, естественно, повышенное внимание будет приковано в команде по групповым упражнениям. На домашнем ЧЕ коллектив в составе Ляман Алимурадовой, Елизаветы Лузан, Зейнаб Гумметовой, Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой и Дарьи Сорокиной победил в финале с тремя лентами и двумя мячами, а также завоевал бронзу в многоборье. Естественно, перед группой вновь стоит задача показать максимальный результат. Особенно в свете борьбы за лицензию. После того, как сборной не удалось этого сделать на чемпионате мира в Валенсии, необходимо решать задачу в Будапеште и реализовать последний шанс. По итогам многоборья будет разыграна квота в Париж.
Словом, интрига закручена до предела. Остается лишь показать себя во всей красе.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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