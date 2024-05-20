Сияна Василева будет экспертом на тренерских курсах в Ларнаке

Технический Комитет художественной гимнастики Европейской гимнастики (EG) 11-14 октября проведет тренерские курсы в Ларнаке (Кипр).

Как сообщает İdman.biz, одним из его экспертов тренер сборной Азербайджана Сияна Василева, входящая в состав Комиссии атлетов Международной федерации.

Отметим, что в Ларнаке также пройдет и семинар для судей, где в качестве эксперта приглашена член Технического Комитета художественной гимнастики Международной Федерации гимнастики (FIG), спортивный директор национальной федерации Наталья Буланова.

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