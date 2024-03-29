Звезды гимнастики возвращаются в Баку - ФОТО

Европейская гимнастика (EG) проаннонсировала дебютный Кубок Европы по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, он состоится 3-5 мая в Баку. «Утвержден звездный состав соревнования. Лучшие выступят на родине прошлогоднего чемпионата континента. Это будет последней остановкой перед ЕВРО в Будапеште», - отмечает EG. В их числе итальянки Милена Балдассари и София Рафаэлли, болгарки Стилиана Николова и Боряна Калейн.

Также была представлена афиша с изображением звезд Кубка Европы под названием «Возвращение в Баку».

На участие в Кубке Европы по художественной гимнастике, который пройдет 3-5 мая в Баку, зарегистрировались 184 спортсменки из 28-ми стран.

Как сообщает İdman.biz, в соревновании примут участие не только грации из Европы, но и Австралии, США и Кореи Кубок Европы пройдет по интересным правилам. После квалификации многоборья 16 лучших спортсменок в финале абсолютного первенства проведут раунды на выбывание. Согласно положению, грация, занявшая первое место в квалификации, в 1/8 финала встретится с участницей, вошедшей в финал с 16-го места, вторая гимнастка - с 15-й и так далее.

В финале все участницы начнут выступление с обручем, вышедшие в четвертьфинал исполнят композиции с мячом, полуфиналистки покажут свое мастерство с булавами, а финалистки - с лентой.

Отметим, что Кубок Европы будет включать в себя как многоборье, так и финалы в отдельных видах. В соревновании выступят также команды по групповым упражнениям и юниорки.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz