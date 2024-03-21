Первый день чемпионата Азербайджана завершен - ФОТО

На Национальной арене гимнастики завершился первый день чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, в нем выступают более шестидесяти спортсменок, представляющих клуб «Оджаг Спорт», Бакинскую школу гимнастики, Республиканскую комплексную спортивную школу, клуб «Грация», Центр олимпийской подготовки «Кура», Олимпийский клуб «Гянджа», Зира и Сумгаита.

Соревнование открыли преюниорки, 2011 г.р, которые выступили с двумя предметами, а затем на ковер вышли юниорки. В вечерней части программы в борьбу вступили сеньорки, включая лидера сборной Зохру Агамирову, а также юниорские команды по групповым упражнениям. Завтра квалификация по видам продолжится.

Чемпионат станет для участниц проверкой сил перед главными стартами сезона.

İdman.biz