Чемпионат страны начался на Национальной арене гимнастики

На Национальной арене гимнастики в Баку начался чемпионат Азербайжана по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, в нем принимают участие более шестидесяти спортсменок, представляющих клуб «Оджаг Спорт», Бакинскую школу гимнастики, Республиканскую комплексную спортивную школу, клуб «Грация», Центр олимпийской подготовки «Кура», Олимпийский клуб «Гянджа», Зира и Сумгайыта.

Соревнование открыли преюниорки, 2011 г.р, которые выступят с двумя предметами, а затем на ковер выйдут юниорки. В вечерней части программы в борьбу вступят сеньорки, а также юниорские команды по групповым упражнениям.

Чемпионат станет для участниц проверкой сил перед главными стартами сезона.

İdman.biz