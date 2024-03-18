Посол Мексики и Нурлана Мамедзаде обсудили сотрудничество в области гимнастики

В офисе Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Мексиканских Соединенных Штатов в Азербайджане Марии Виктории Ромеро Кабальеро и Генерального секретаря AGF Нурланы Мамедзаде.

Как сообщает İdman.biz, в ходе встречи обсуждалось двустороннее сотрудничество в области гимнастики между странами.

Отметим, что Мария Кабальеро посетила Национальную арену гимнастики во время недавнего Кубка мира по спортивной гимнастике, встретившись со сборной своей страны.

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