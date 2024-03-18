Никита Симонов: "Моя главная цель - завоевание олимпийской лицензии"

«Моя главная цель - завоевание олимпийской лицензии. Надеюсь, что все получится».

Как передает İdman.biz, об этом заявил спортивный гимнаст сборной Азербайджана Никита Симонов, победивший на международном турнире «AGF Trophy» в Баку.

Он подчеркнул, что рассчитывает на решающем этапе Кубка мира в Дохе, выступить так же, как на этапе в немецком Котбусе, где занял первое место.

«Я в данный момент продолжаю набирать рейтинговые очки. Сезон начал в Каире, где вышел в финал и заработал баллы, затем отпраздновал победу в Котбусе. В Баку не смог пробиться в финал, в какой-то степени сказались последствия болезни. Теперь же все мысли связаны с решающим турниров в Дохе», - заметил Симонов, чьим коронным видов являются кольца.

Также гимнаст добавил, что в столице Катара рассчитывает выступить с таким же настроем, как и на победном Кубке мира в Котбусе. «В Германии все сложилось, чувствовал себя в прекрасной форме, смог продемонстрировать всю программу и элементы. Надо в Дохе показать такой же уровень».

В данный момент он в общем зачете серии Кубка мира идет на втором месте на кольцах и имеет хорошие шансы пробиться на Олимпиаду.

Отметим, что заключительный этап Кубка мира состоится 17-20 апреля в Дохе.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz