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Американский гимнаст: "Рад спустя четыре года вернуться в Баку и победить"

Гимнастика
Новости
10 Марта 2024 15:37
Американский гимнаст: "Рад спустя четыре года вернуться в Баку и победить"

«Меня переполняют невероятные эмоции. Спустя четыре года я вернулся в Баку и победил на Кубке мира».

Об этом İdman.biz заявил американский гимнаст Стефан Недорошик, занявший первое место в упражнении на коне.

Он отметил, что это его второй приезд в Баку. «В первый раз это произошло в период пандемии, но тогда из-за ковида мы не смогли завершить соревнования. Поэтому сейчас я вдвойне счастив оттого, что смог выиграть золотую медаль и продолжить борьбу за олимпийскую путевку. Попадание на Летние Игры в Париж – моя главная цель», - подчеркнул Недорошик.

Он также рассказал о ходе борьбы в финале на кольцах, где вместе с Чих-Каи Ли из Тайваня получил одинаковые оценки за сложность и исполнение: «Было очень непросто, мой соперник является гимнастом высочайшего уровня с прекрасной базой. О сильный спортсмен и прекрасный человек. Финал получился очень интересным».

Недорошик отметил, что следуюшим стартом для него будет этап в Дохе, который подведет черту под олимпийским отбором через серию Кубков мира.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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