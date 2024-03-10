Пять финалов в последний день Кубка мира в Баку

Сегодня в Баку подходит к концу Кубок мира по спортивной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, в заключительный день будут разыграны пять комплектов наград.

Определятся победители и призеры на перекладине, опорном прыжке и коне у мужчин и бревне и вольных упражнениях у женщин.

На соревновании на Национальной арене гимнастики выступают команды из 68-ми стран. Серия Кубков мира является этапом олимпийской квалификации и спортсмены зарабатывают рейтинговые баллы в соответствии с выступлениями на отдельных снарядах. Лучшие два атлета в каждом виде по итогам всей серии получат лицензии на Олимпиаду.

Азербайджан был представлен на Кубке мира Никитой Симоновым, Иваном Тихоновым, Мансумом Сафаровым, Расулом Ахмедзаде, Мурадом Агарзаевым и Назанин Теймуровой. Никто из них не смог пробиться в финал. При этом Тихонов выиграл награду «AGF Trophy» как спортсмен, получивший самую высокую оценку за исполнение.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz