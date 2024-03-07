Симонов стал девятым в квалификации на Кубке мира

На Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку определились первые финалисты.

Как передает İdman.biz, квалификацию на кольцах выиграл Хао Ю из Китая, получивший оценку 15.033. Также в финал пробились Сальваторе Мареска (Италия, 14.600), Самир Аит Саид (Франция, 14.466), Гарри Хэмуорт (Великобритания, 14.300), Гуань-Ю Лин (Тайвань, 14.300), Мохаммед Омар (Египет, 14.226), Юньгуань Жоу (Китай, 14.226) и Игорь Радивилов (Украина, 14.166).

Спортсмен сборной Азербайджана Никита Симонов показал девятый редзультат (14.133) и находится первым в резерве.

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